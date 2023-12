Nothing si sta preparando al debutto di un nuovo smartphone che prenderà il nome di Phone (2a). Il device si configura come un medio di gamma che si posiziona leggermente al di sotto del Phone (2) in termini di caratteristiche tecniche.

Lo smartphone sarà presentato ufficialmente il prossimo 27 febbraio, in occasione del MWC 2024. In questo modo, l’azienda di Carl Pei, svelerà la scheda tecnica e le feature software del device.

Nel frattempo, possiamo già svelare parte dell’hardware del Nothing Phone (2a). Come anticipato da Roland Quandt su X (ex Twitter), il nuovo smartphone di Nothing si configura come un device destinato a diventare un best buy.

Nothing Phone (2a) si preannuncia uno smartphone medio di gamma da tenere d’occhio grazie alla sua scheda tecnica e al prezzo

Nothing Phone (2a)

8/128GB

12/256GB

White or Black

Sub 400 Euro price for base model. — Roland Quandt (@rquandt) December 28, 2023

Infatti, secondo quanto rivelato da Roland Quandt, il Nothing Phone (2a) arriverà in due varianti di memoria. La prima configurazioni prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, mentre la seconda sarà basata su 12GB di RAM e 256GB di storage.

Le colorazioni disponibili al lancio saranno due, bianco e nero, nel classico stile del produttore. Inoltre, sarà molto interessante anche il prezzo. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, il Nothing Phone (2a) arriverà sul mercato con un costo per gli utenti inferiore ai 400 euro.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, certamente sarà presente la Glyph Interface. I LED posizionati nella parte posteriore sono ormai un segno distintivo del brand e non potevano mancare anche su questo device.

Il display sarà un AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+. Si prevede la presenza di due fotocamere posteriori da 50MP duali posteriori da 50MP e del SoC MediaTek Dimensity 7200.