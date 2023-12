Il Nothing Phone 2a, è stato sicuramente uno dei dispositivi più chiacchierati in questa seconda metà del 2023. Ed ora che il 2024 è ormai alle porte, le voci a riguardo non sono ancora cessate.

On-line è già possibile reperire alcune informazioni circa le sue principali caratteristiche e specifiche di design che, anche se per poco tempo, sono riusciti ad acquietare curiosità di tutti i fan del marchio.

Uno dei punti di forza del nuovo Nothing Phone è sicuramente il fatto che, il prezzo del dispositivo, sia per la prima volta in assoluto molto più economico. Dunque destinato ad un segmento maggiore di clienti. Parlare di risparmio economico però non significa rinunciare alla qualità. Al contrario, siamo sicuri che non resterete affatto delusi.

Nothing Phone (2a), nuovi segreti svelati per voi

Tra le numerose notizie che sono trapelate sul web, molte riguardano le caratteristiche tecniche e strutturali del nuovo Nothing Phone 2nd. A tal proposito, abbiamo scoperto che il dispositivo disporrà di:

Uno schermo AMOLED , con risoluzione di 1084×2412 pixel ed una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz.

, con risoluzione di 1084×2412 pixel ed una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz. Diagonale di 6,7 pollici ;

; Comparto fotografico:

– Sensore principale Samsung S5KGN9 da 50MP con pixel da 1/1,5 pollici e 1 micron;

– Un modulo ultrawide Samsung S5KJN1da 50MP (1/2,76 pollici, pixel da 0,64 micron);

Una fotocamera selfie Sony MX615 da 32MP, sulla parte frontale del dispositivo.

Non mancheranno nemmeno numerosi wallpaper esclusivi per il nuovissimo Nothing Phone (2a).

Queste sono solo alcune delle numerosissime novità che il Nothing ha in serbo per voi !

Per il momento queste sono tutte le informazioni che abbiamo a riguardo, ma restate sintonizzati per ulteriori dettagli.