La crescente minaccia dei prodotti falsi ha spinto lo sviluppo di FeaturePrint, un’app straordinaria ideata da Alitheon e considerata tra le 200 migliori invenzioni dell’anno. Utilizzando l’Intelligenza Artificiale (IA) insieme alla fotocamera dello smartphone, FeaturePrint riesce a rilevare la contraffazione di una vasta gamma di oggetti. Dai dispositivi elettronici alle borse, mostrandosi come un vero e proprio salvavita per tutti i tipi di acquirenti.

L’app è molto semplice ed intuitiva da utilizzare. Basta infatti scattare una foto dettagliata del prodotto desiderato e lasciare che l’IA analizzi minuziosamente l’immagine, così da poter identificare eventuali falsificazioni. FeaturePrint utilizza un metodo di identificazione più che avanzato, in grado di superare i tradizionali codici a barre e QR, ed è assolutamente utile nel settore dei prodotti di lusso.

App FeaturePrint: versatilità ed intuizione

La versatilità è sicuramente uno dei più importanti punti di forza dell’ app. FeaturePrint è infatti in grado di analizzare non solo dispositivi tecnologici, ma anche abbigliamento, calzature, metalli preziosi e persino carte collezionabili. Insomma non vi è alcun limite di tipologia per i prodotti. La sua efficacia è stata riconosciuta anche dai livelli più alti. Tanto è vero che l’Associazione del Mercato dei Lingotti di Londra utilizza l’app per autenticare lingotti d’oro.

FeaturePrint, giorno dopo giorno, continua a guadagnare popolarità, ciò soprattutto grazie al suo livello di affidabilità e semplicità di utilizzo.

L’app si classifica infatti come un alleato fondamentale per i consumatori e le industrie per favorire il riconoscimento e prevenire la diffusione di prodotti falsi ed illegali.