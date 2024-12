I Solos AirGo V sembrano pronti a rivoluzionare il mercato degli occhiali smart. Pronti a competere con innovazione e praticità a un prezzo competitivo. Presentati come alternativa ai più noti Ray-Ban Meta, gli AirGo V si distinguono per l’integrazione con ChatGPT, che ne potenzia le capacità. La prima caratteristica distintiva dei nuovi occhiali smart di Solos è la modularità del design. La montatura può essere sostituita con un semplice gesto. Ciò consente agli utenti di passare da uno stile classico a uno sportivo in pochi istanti. Anche se al momento sono disponibili solo due modelli base, denominati Krypton 1 e 2, gli accessori offrono una varietà di opzioni più creative,

Solos presenta sul mercato i suoi nuovi occhiali smart

Gli AirGo V vantano una certificazione IP67. Ciò garantisce resistenza a polvere e acqua, caratteristica che li rende adatti all’uso in diverse condizioni. La batteria permette di ascoltare 10 ore di musica. Oppure 7 ore di chiamate. Inoltre, la ricarica tramite USB-C assicura praticità e velocità. Sul lato destro della montatura, una superficie tattile consente di regolare il volume o interagire con il dispositivo attraverso swipe intuitivi. Mentre un pulsante touch dedicato semplifica la connessione.

Gli occhiali smart di Solos presentano due fotocamere integrate. Quest’ultime sono posizionate sui lati e sono progettate per offrire informazioni contestuali avanzate. Grazie all’integrazione con GPT-4 e altri modelli AI come Gemini di Google o Claude di Anthropic, gli AirGo V possono tradurre testi, rispondere a domande sugli oggetti circostanti o fornire dettagli sui monumenti e paesaggi osservati.

Un elemento su cui il co-fondatore di Solos, Kenneth Fan, insiste è il rispetto della privacy degli utenti. La possibilità di rimuovere o sostituire le montature con e senza fotocamere garantisce un controllo completo. Con un prezzo base di 289,90 euro, gli occhiali smart AirGo V si posizionano come un’opzione conveniente per chi cerca un dispositivo smart avanzato senza spendere troppo. Disponibili anche in Italia, le spedizioni inizieranno il 23 dicembre, promettendo di diventare un regalo di Natale ideale per gli amanti della tecnologia.