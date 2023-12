Il mese di gennaio sarà decisamente ricco di novità per OnePlus. L’azienda si prepara ad annunciare ufficialmente i suoi smartphone, tra questi l’attesissimo OnePlus 12R (conosciuto anche come OnePlus Ace 3), che sarà rilasciato a livello globale, ma non solo.

Presto avremo modo di conoscere anche dei nuovi auricolari wireless, il cui arrivo è stato già confermato dalla stessa OnePlus che, tramite un’immagine condivisa in rete, rivela le due colorazioni previste per i suoi OnePlus Buds Pro 3.

OnePlus mostra i suoi prossimi annunci: a gennaio anche i nuovi OnePlus Buds Pro 3!

La locandina apparsa in rete conferma che il lancio dei nuovi auricolari wireless di fascia alta prodotti da OnePlus avverrà ufficialmente il 4 gennaio, data nella quale l’azienda procederà anche con la presentazione del suo OnePlus 12, che sarà poi immesso sul mercato globale il 25 gennaio.

Il colosso ha svelato le colorazioni dei suoi OnePlus Buds Pro 3, che saranno disponibili in nero e in blu, ma non ha fornito alcun particolare circa le loro caratteristiche tecniche. Al momento le nostre conoscenze poggiano esclusivamente sulle indiscrezioni fornite da leaker che ritengono l’azienda abbia apportato dei miglioramenti ai suoi auricolari rispetto all’ultimo modello rilasciato. Miglioramenti che riguarderanno soprattutto la cancellazione attiva del rumore e la durata della batteria. Un solo ciclo di ricarica dovrebbe, infatti, garantire ben 44 ore complessive di autonomia.

Presto avremo modo di scoprire quali altre sorprese ha in serbo l’azienda per i suoi utenti e quindi tutte le particolarità dei nuovi top di gamma e degli auricolari in questione, compreso quello che sarà il loro costo finale.