Il bollo auto, secondo solamente al canone Rai, è la tassa che tanti utenti non vorrebbero dover pagare annualmente, viene definita come l’imposta di possesso di un mezzo targato su strada, ciò sta a significare che la devono versare tutti i proprietari di un autoveicolo, di un motociclo, o di altro tipo di mezzo che disponga di una qualsiasi targa.

La tassa è regionale, di conseguenza potrebbe presentare delle piccole differenze in base alla location di appartenenza, ma di base viene versata una volta all’anno, con pagamento manuale (se non attivato il RID) da parte del consumatore, tramite bollettino postale, l’home banking, o semplicemente in tabaccheria. A prescindere dal fatto che sia anch’essa particolarmente evasa, molti dimenticano proprio di pagarla, fortunatamente la mora aggiuntiva è talmente ridotta da risultare quasi superflua.

Bollo auto, il risparmio sulla tassa

Di base la tassa deve essere versata da tutti, solamente in determinate condizioni ed occasioni il consumatore si ritrova a poterla non pagare, ma quando? semplicemente seguendo le indicazioni del Governo e del mercato attuale, ovvero acquistando una vettura elettrica. Tutti stanno spingendo moltissimo verso una soluzione green, e di conseguenza hanno attivato eco-incentivi nel prezzo finale di vendita, ma veri e propri periodi di esenzione completa dal pagamento della tassa.

Questo periodo va da un minimo di 3 anni fino ad un massimo di 5 anni, con la sola estensione ad illimitato per quanto riguarda le regioni Piemonte e Lombardia (è comunque legato alla vettura, non al proprietario).