Molto o forse troppo spesso gli italiani si ritrovano a pagare delle tasse che non reputano corrette da dover pagare o a dir poco ingiustificabili, tra queste risultano senza alcun dubbio il Canone Rai e il Bollo auto.

Il canone Rai è poco accettato dal momento che non si ha il diritto di scegliere se usufruire o meno del servizio televisivo nazionale, il quale richiede circa 90 euro l’anno sebbene sia allo stesso tempo farcito di pubblicità.

Il bollo invece non è visto di buon occhio per la sua natura, nessun italiano accetta di pagare una tassa di possesso per un veicolo che ha comunque dovuto pagare interamente con le proprie mani.

I casi in cui non si deve pagare

Il Canone Rai può essere non pagato nel caso siate cittadini con un’età superiore ai 75 anni e con un reddito inferiore agli 8000 euro annui, in aggiunta sono esenti anche coloro che non hanno televisori in casa, le forze armate militari e NATO e gli agenti consolari e diplomatici.

Per quanto riguarda invece il bollo, sono esenti coloro che usufruiscono della legge numero 104, i titolari di auto storiche regolarmente registrate e tutti i possessori di auto elettriche per i primi cinque anni di possesso del veicolo.

Si tratta di piccole ma valide opzioni per non pagare delle tasse decisamente poco gradite, al momento purtroppo non è ancora prevista la loro eliminazione, il bollo resterà tra noi e il Canone Rai ancora nella bolletta della luce nonostante le direttive europee stiano intimando la sua rimozione.