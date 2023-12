Play Store di Google, le app e i giochi a pagamento oggi GRATIS

All’interno del Play Store durante questa giornata gli utenti Android troveranno dei titoli a pagamento da portare a casa gratis.

Il nostro consiglio è comunque quello di scaricare tutto quello che trovate in offerta, dal momento che potrà essere vostro gratis per sempre. Non importa se subito dopo cancellerete qualcosa: anche in futuro Google vi consentirà di riscaricare il tutto gratis. Su Android infatti si tiene conto dei download effettuati con quel determinato account.

Ecco alcuni titoli del Play Store che possono essere scaricati gratis dagli utenti

Per quanto concerne le applicazioni, eccone una per personalizzare i vostri smartwatch, ovvero Awf Widgets: Watch face. Può tornare molto utile anche il celebre pacchetto di icone che prende il nome di Lines Square – White Icon Pack.

Ci sono anche diversi giochi che potrebbero piacere al pubblico che vaga sul Play Store durante queste ore. Uno dei più scaricati in assoluto è certamente Galaxy Attack (Premium), che con oltre 1 milione di download si conferma il più desiderato di tutti. Più che un gioco, siamo poi di fronte a un vero e proprio rompicapo: Ruby Squadre: puzzle game.

Chi ama le sparatorie poi può scaricare Strike Royale: Gun Shooter Pro, che ad oggi è in netta crescita di download. Stessa cosa vale anche per WindWings: Space shooter, Gala, ma questa volta nello spazio.

Avete dunque ancora un poco di tempo per portare a casa tutti questi contenuti, che potranno essere utili in questi giorni di festa. Gli utenti Android hanno una grande opportunità e bisogna non lasciarsela scappare, visto che sarà disponibile a tempo determinato.