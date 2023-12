Lidl mette all’angolo i rivenditori di elettronica classici, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, ed al cui interno si possono davvero trovare i migliori sconti del momento. I prezzi più bassi sono raccolti direttamente nel volantino che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere nel periodo.

La soluzione corrente resta indubbiamente una delle migliori in circolazione, con la possibilità di completare gli ordini praticamente ovunque si desideri in Italia, senza vincoli o differenze particolari da segnalare. Coloro che vogliono acquistare la tecnologia, devono comunque sapere che nella maggior parte dei casi è prevista una garanzia della durata di 3 anni dalla data effettiva d’acquisto.

Lidl, offerte mai viste prima d’ora in Italia

La settimana dell’ultimo dell’anno è ricchissima di offerte e di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, l’attenzione al benessere è ai massimi livelli fino al 31 dicembre 2023, con la bilancia pesapersone diagnostica proposta a 9,99 euro, oppure il dispenser di sapone/disinfettante mani con sensore a 9,99 euro, passando anche per la bellissima sauna per il viso 3 in 1, che oggi ha un costo di 34,99 euro.

Se volete spendere poco potete pensare di acquistare il dispositivo per la pulizia dei pori, che costa solamente 12,99 euro, ma sempre da Lidl troverete anche la stazione metereologica a 12,99 euro, oppure un termoventilatore, ottimo per la stagione corrente, da 24,99 euro. Questo e molto altro ancora vi attende da Lidl, scoprite le offerte direttamente qui sotto.