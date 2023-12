L’operatore virtuale Very Mobile, affiliato a WindTre, sorprende i suoi clienti VIP con un’offerta esclusiva: Giga illimitati, minuti e SMS senza limiti al costo fisso di 10,99 euro al mese. Questa promozione, precedentemente accessibile online e tramite l’app Very, è ora riservata a una selezione di utenti che desiderano modificare la loro tariffa all’interno della sezione “Gestisci offerta” sull’app Very.

Il gestore virtuale Very Mobile è divenuto famoso nel panorama della telefonia italiana per i suoi validi servizi associati ad offerte aventi prezzi competitivi. Il pacchetto tariffario propone diverse alternative all’utenza, in modo da poter dare vasta scelta e soddisfare qualsiasi esigenza. Grazie alla ottima velocità di navigazione e alla copertura estesa in quasi tutto il Paese, si posizione come operatore affidabile e molto efficiente.

Dettagli dell’ultimissima Offerta Very Mobile

La proposta di Very Mobile comprende minuti per chiamare illimitatamente chiunque tu voglia, messaggi senza fine e soprattutto Giga senza limiti in 4G. La velocità di navigazione raggiunge i 30 Mbps in download ed anche in upload. Come anticipato, la spesa mensile è soltanto di 10,99 euro. Per sorprendere i clienti, il gestore offre anche la spedizione e la SIM in maniera gratuita e non associa nessun costo di attivazione.

Se non doveste essere soddisfatti, Very Mobile vi da la possibilità di rescindere il contratto senza penali, grazie all’assenza di vincoli e di costi nascosti.

Come attivare il piano

Attivare la promozione è un gioco da ragazzi e il procedimento può essere effettuato direttamente dallo smartphone. Ecco gli step da seguire:

Accedere all’app Very; Navigare nella sezione “Offerta” e selezionare “Gestisci offerta”; Verificare la disponibilità del piano in esclusiva e procedere con l’attivazione.

La promozione è attualmente accessibile solo a una ristretta cerchia di clienti già registrati. L’attivazione, inoltre, comporterà l’addebito immediato del primo mese dal credito residuo, senza la possibilità di annullare o ritardare la modifica della tariffa. Oltre ai servizi standard come Ti ho Cercato, RingMe e la modalità Hotspot, Very Mobile offre l’opzione Very Full Speed per un aumento della velocità di navigazione, disponibile al costo di 99 cent al mese dopo il periodo gratuito del primo mese.

Si consiglia agli utenti di verificare regolarmente l’app per confermare la disponibilità dell’offerta e la loro idoneità per l’attivazione. Ricordiamo anche che per i nuovi clienti e quelli provenienti da altri operatori, Very Mobile regala diverse Promo Flash con Giga gratuiti e un mese di ricarica omaggio, ampliando così le opzioni di scelta per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.