L’uguaglianza di genere è una questione cruciale che richiede l’attenzione e l’azione di tutti, e TIM, il principale operatore di telecomunicazioni italiano, si è impegnato ad essere parte attiva del cambiamento necessario. In un mondo in cui la parità di genere è ancora una sfida da affrontare, l’azienda si è posta l’obiettivo di accelerare questo processo, coinvolgendo non solo le donne ma anche gli uomini, riconoscendo che il talento, la passione, il coraggio e l’impegno di entrambi sono fondamentali per la crescita dell’Italia.

TIM attivo per la parità di genere

L’operatore telefonico ha adottato un approccio concreto, utilizzando le proprie tecnologie e la vasta portata della sua presenza sul mercato. Una delle iniziative chiave è l’app “Women Plus”, progettata per affrontare il problema della sotto occupazione femminile in Italia. L’app agisce come un sistema integrato che mette in contatto le posizioni aperte fornite dai partner aderenti, suggerendo i match più adatti attraverso un algoritmo intelligente che incrocia le competenze delle donne registrate sulla piattaforma con le opportunità di lavoro disponibili. Inoltre, l’app promuove l’empowerment femminile attraverso programmi di mentoring, formazione e talk ispirazionali.

Le nuove cabine digitali di TIM, che presto debutteranno, rappresentano un altro passo avanti dell’azienda nella tecnologia e nella parità di genere. Queste non sono più le tradizionali cabine telefoniche del passato, ma stazioni innovative che offrono servizi utili alla collettività, dalla ricarica degli smartphone ai pagamenti digitali, dalla videosorveglianza, al tasto “Women Plus” per la sicurezza in situazioni di potenziale rischio. Il Comune di Milano sarà il pioniere di questo progetto, rendendo sempre più smart e sostenibili, oltre che potenzialmente più sicure, le vie e le piazze della città.

Punti vendita “Viola”

Ma TIM non si limita al mondo digitale. L’operatore ha letteralmente trasformato i propri punti vendita in cosiddetti “Punti Viola”, collaborando con DonneXStrada, un’associazione no profit per la sicurezza in strada e contro la violenza di genere. Oltre 200 negozi TIM si sono, dunque, trasformati in luoghi sicuri, dove il personale è stato formato per fornire assistenza e sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere.

La società di telefonia ha, inoltre, avviato anche una nuova campagna di comunicazione incentrata sul tema della strada, simboleggiando il percorso verso un futuro più equo e giusto. Questo impegno dimostra che TIM non solo riconosce la necessità di un cambiamento, ma agisce attivamente per promuovere una società migliore, più equa e giusta per tutti. In definitiva, il messaggio di TIM è chiaro: la parità non può aspettare, e tutti sono chiamati a fare la propria parte.