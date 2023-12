L’uso diffuso degli smartphone ha portato gli adulti a trascorrere mediamente da 3 a 4 ore al giorno davanti allo schermo del cellulare. Tuttavia, quando questa abitudine coinvolge gli adolescenti, emergono preoccupazioni sulla salute mentale, oltre che implicazioni dal punto di vista fisico. Uno studio condotto dalla Hanyang University di Seoul ha esaminato dati di oltre 50.000 adolescenti coreani, rivelando un legame preoccupante tra l’utilizzo dello smartphone per oltre 4 ore al giorno e problemi di salute mentale e utilizzo di sostanze.

Il verdetto dello studio

Secondo lo studio, l’uso quotidiano dello smartphone superiore a 4 ore è associato a un’incidenza più elevata di problemi di salute mentale tra gli adolescenti. Nel 2020, l’85,7% dei giovani ha utilizzato il cellulare per più di 2 ore al giorno, rispetto al 64,3% nel 2017. Coloro che hanno superato le 4 ore giornaliere hanno mostrato un aumento di stress, pensieri legati al suicidio e abuso di sostanze rispetto a chi ne ha fatto un utilizzo inferiore.

L’analisi non ha stabilito una relazione di causa-effetto tra l’uso eccessivo dello smartphone e i rischi per la salute mentale, ma ha evidenziato correlazioni significative. Gli adolescenti che hanno utilizzatolo smartphone 1-2 ore al giorno hanno mostrato meno disturbi rispetto a quelli che non lo hanno utilizzato affatto. Gli autori sottolineano la necessità di sviluppare linee guida sull’uso della tecnologia, considerando l’età vulnerabile e le sfide della salute psicologica in questa fase della vita.

Comportamenti da evitare per un utilizzo corretto dello smartphone

L’uso eccessivo degli smartphone può avere impatti sulla salute mentale, specialmente tra gli adolescenti. Ecco alcuni aspetti di cui bisogna tener conto:

Dipendenza e Stress: Passare troppo tempo davanti allo smartphone può contribuire alla dipendenza da dispositivi digitali, causando stress e ansia quando non si ha accesso al telefono. Sonno disturbato: L’uso notturno degli smartphone, specialmente prima di andare a dormire, può interferire con il sonno. La luce blu emessa dagli schermi può influenzare negativamente la produzione di melatonina, l’ormone del sonno. Isolamento sociale: Sebbene gli smartphone consentano la connessione virtuale, un uso eccessivo può portare all’isolamento sociale nella vita reale. Gli individui potrebbero preferire le interazioni online rispetto a quelle faccia a faccia. Bullismo online: Gli smartphone possono essere veicoli per il bullismo online, contribuendo a problemi di salute mentale come depressione e ansia, specialmente tra i giovani; FOMO (Fear of Missing Out): La costante esposizione a vite apparentemente perfette su piattaforme social può causare FOMO, un senso di paura di perdersi qualcosa, che a sua volta può influire sulla salute mentale; Pressione sociale: La costante esposizione a immagini e stili di vita ideali sui social media può creare una pressione sociale per conformarsi a determinati standard, portando a problemi di autostima e depressione; Distrazione e Riduzione dell’attenzione: La costante ricezione di notifiche e l’uso frequente degli smartphone possono ridurre la capacità di concentrazione e attenzione, specialmente tra i giovani; Rischi per la sicurezza: L’uso indiscriminato di smartphone può portare a rischi per la sicurezza, come la condivisione di informazioni personali online o l’esposizione a contenuti dannosi;

È importante trovare un equilibrio sano nell’uso degli smartphone, promuovendo interazioni sociali in persona, limitando il tempo online, e adottando pratiche che favoriscano un sonno riposante.