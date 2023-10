TIM ha lanciato un nuovo interessante progetto che riguarda le cabine telefoniche. Le stazioni digitali “intelligenti” rappresentano una vera e propria svolta rispetto alle loro antenate tradizionali. Grazie a questo nuovo servizio TIM porta al centro delle città una gamma di servizi e contenuti digitali estremamente utili e a portata di click, grazie allo schermo touchscreen di cui sono dotate le cabine. Il progetto punta a trasformare le vecchie cabine degli anni ’50, ora dismesse, in moderne stazioni digitali. Scopriamo insieme maggiori dettagli su questa straordinaria innovazione.

Le nuove cabine di TIM

Le nuove cabine digitali verranno realizzate in collaborazione con Urban Vision. Pietro Labriola, Amministratore Delegato del Gruppo TIM, le ha presentate in anteprima durante l’Italian Tech Week. Le cabine non rappresentano semplicemente un’aggiunta estetica alle città, ma saranno una vera svolta che mira a creare una rete di collegamento tra città e cittadini.

Le cabine sono pensate per tutti, e grazie ad applicazioni sensoristiche innovative potranno essere usate da persone con disabilità motorie, da persone con barriere linguistiche o visive.

Lo scopo delle cabine non è solo quello di fornire informazioni, ma nascono per diventare dei veri presidi per la comunità. Infatti saranno fornite di servizi di infopoint, ricarica smartphone e sarà possibile utilizzarle per effettuare chiamate gratuite verso numeri fissi e nazionali. E non solo, permetteranno anche di effettuare pagamenti digitali e ticketing. Proprio come affermato da Labriola le cabine diventeranno dei veri sportelli multiservizi di nuova generazione che contribuiranno a rendere le città di tutta Italia più sostenibili.

Inoltre, le cabine saranno fornite anche di un sistema di aiuto per le donne in situazioni di pericolo trasformandosi in presidi di sicurezza. La funzione Women+ infatti permette di accedere in tempo reale ad un servizio di supporto con un operatore per segnalare un pericolo. Passo importantissimo questo per combattere la violenza di genere.

Oltre all’accessibilità e alla sicurezza, le cabine saranno utili anche per promuovere la cultura e per incentivare il turismo. A tal proposito tutte le cabine potranno fornire informazioni istituzionali e potranno essere usate da tutti per accedere alle informazioni sulla città, sulle offerte artistiche, sugli spettacoli teatrali, quelli al cinema, e su concerti ed eventi previsti. Inoltre, sarà possibile prenotare ristoranti, taxi e visionare gli orari dei mezzi pubblici.

L’iniziativa avrà inizio a Milano con l’istallazione di circa 450 postazioni, ma mira ad estendersi in fretta in altre 13 città italiane con un totale di 2.500 cabine digitali.