Lindo Ultra è una telecamera per esterno senza fili che, grazie ad una batteria integrata, riesce a lavorare per un anno senza ricarica e inoltre presenta una risoluzione delle immagini in 4K. Lindo Ultra è semplice da installare sulle pareti esterne della casa e si collega direttamente al Wi-fi della rete internet domestica senza installare un impianto apposito per la telecamera; la sua autonomia è pressoché notevole dato che deve sostenere alcune caratteristiche come l’ AI che utilizzano molta energia.

Questa telecamera ha in dotazione un sistema che grazie all’ intelligenza artificiale riesce a riconoscere gli esseri umani in modo da inviare notifiche solo quando è più importante ed è necessario l’ intervento. Grazie anche a un faro di 600 lumen riesce ad identificare le persone anche di notte, ma per risparmiare energia si può modificare l’ intensità luminosa del faro attraverso il telefono in base anche alle esigenze e alle condizioni atmosferiche.

Lindo Ultra, caratteristiche e funzionalità

Un’ altra caratteristica molto importante della telecamera Lindo Ultra è la sirena da 120 decibel che aiuta a riconoscere un potenziale furto anche grazie all’ ausilio di una luce intermittente che da ancora più sicurezza agli inquilini della casa. Questa non funge solo da sirena ma anche da comunicazione con persone al di fuori della casa, in modo da far comprendere chiaramente quello che vogliamo dire. La visione notturna a colori di Lindo Ultra, garantita dalla telecamera di sicurezza Spotlight, permette di rivelare ogni dettaglio come se fosse pieno giorno.

Lindo Ultra è disponibile sul sito di Kickstarter con un prezzo di 180 euro che comprende il kit con due unità di videocamere, le spedizioni però partiranno da marzo 2024. Lo scopo di questo progetto è quello di rendere la vita più semplice nell’ installazione di una videocamera che però garantisca tutta la sicurezza necessaria agli abitanti della casa.