Life2vec, l'Intelligenza Artificiale a breve sarà in grado di prevedere anche la morte

L’innovativo modello di intelligenza artificiale Life2vec, sviluppato dalla Technical University of Denmark, sta segnando una svolta significativa nella previsione di decessi prematuri. Con un’accuratezza straordinaria del 78%, questo modello utilizza un’architettura simile a quella di ChatGPT e rappresenta un avanzamento importante nel campo dell’analisi dei dati complessi. Pubblicato su Nature Computational Science, Life2vec ha suscitato notevole interesse per le sue applicazioni nel settore della salute pubblica e della pianificazione sociale.

Life2vec: siamo vicini ad una svolta significativa

Utilizzando un vasto database che comprende dati personali e socio-demografici di sei milioni di cittadini danesi, forniti dalle autorità governative, Life2vec è stato addestrato attraverso tecniche di deep learning e modelli linguistici. Analizzando parametri come istruzione, salute, reddito e occupazione, il sistema fornisce previsioni accurate sugli eventi futuri degli individui. Il modello è stato allenato con dati dal 2008 al 2016, ma la sua validità è stata confermata confrontando le previsioni con i dati reali fino al 2020.

Life2vec ha evidenziato fattori di rischio per la morte prematura, tra cui il sesso maschile, le diagnosi di disturbi mentali e un basso reddito. Nonostante l’alta precisione, il modello ha mostrato limitazioni in previsioni di eventi come infarti e incidenti.

Tuttavia, l’introduzione di Life2vec solleva questioni etiche significative. Youyou Wu, psicologa presso l’University College di Londra, ha espresso preoccupazione per l’uso potenzialmente discriminatorio di tali algoritmi e l’impatto sulle decisioni legate alla sicurezza sociale e professionale delle persone. In risposta a queste sfide, l’Unione Europea ha recentemente introdotto l’AI Act, una legge innovativa per regolare l’uso dell’intelligenza artificiale. Anche Papa Francesco ha sottolineato la necessità di un quadro normativo internazionale in materia di IA.

Queste iniziative evidenziano l’importanza di bilanciare i progressi tecnologici con considerazioni etiche. Mentre Life2vec offre nuove opportunità in ambiti vitali come la salute e la pianificazione sociale, è essenziale affrontare le problematiche etiche per garantire che l’intelligenza artificiale sia impiegata in modo responsabile e rispettoso dei diritti umani.