Il mondo dell’energia eolica è pronto a subire una rivoluzione e l’azienda norvegese World Wide Wind (WWW) sta guidando il cambiamento. Attraverso il progetto CRVT (Counter-Rotating Vertical-axis Turbines), WWW si prepara a trasformare la produzione di elettricità, spostando l’attenzione sulle acque marine, laghi e fiumi. Il CRVT, primo della sua categoria, presenta un design unico. Con un’altezza di 19 metri, queste pale eoliche galleggianti introducono due serie di pale a tre punte, controrotanti tra di loro sull’asse verticale. Tale approccio innovativo consente una maggiore efficienza, consentendo alla turbina di oscillare e ruotare seguendo il movimento delle onde, proprio come una barca a vela.

Le pale eoliche galleggianti cambieranno il settore energetico?

Uno degli obiettivi principali di questo progetto è affrontare le sfide delle acque profonde. Circa l’80% del potenziale eolico offshore si trova in zone con acque troppo profonde per installare le tradizionali turbine fisse al fondale marino. Il CRVT di WWW mira a creare elettricità in luoghi precedentemente inaccessibili per le turbine tradizionali. Il prototipo attuale è dotato di pale eoliche da 30 kW, ma l’azienda prevede di sperimentare modelli più grandi nei prossimi anni. Un progetto pilota da 1,2 MW è programmato per essere testato all’inizio del 2025, con l’obiettivo ambizioso di lanciare una turbina commerciale da 24 MW prima del 2030.

Secondo Bjørn Simonsen, CEO di WWW, il CRVT rappresenta il “momento Tesla” del settore energetico. Simonsen sostiene che questa tecnologia rivoluzionaria potrebbe risolvere problemi di fragilità ed efficienza riscontrati in modelli precedenti, offrendo al contempo vantaggi come un peso ridotto e costi di produzione energetica più bassi. Uno degli aspetti distintivi del CRVT è infatti il suo impatto ambientale limitato. Il design poco invasivo sulla fauna selvatica e il peso contribuiranno a preservare gli ecosistemi marini, rispondendo alle preoccupazioni ambientali sempre più rilevanti. World Wide Wind sta così aprendo nuove frontiere nel settore dell’energia eolica. Se i test futuri confermeranno l’efficacia di questa tecnologia, potremmo trovarci di fronte a una svolta significativa nell’approvvigionamento energetico sostenibile. L’avvento delle pale galleggianti potrebbe rappresentare il futuro dell’energia eolica offshore, dando vita a possibilità inesplorate per sfruttare il potenziale eolico del nostro pianeta.