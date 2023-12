Il percorso verso l’utilizzo della fusione nucleare come fonte di energia è stato un lungo viaggio, dai primi esperimenti degli anni ’30 a uno slancio nella ricerca degli ultimi anni. Oggi, questa tecnologia promette di fornire energia pulita, simile a quella prodotta dal nostro Sole, e sta entrando in una nuova era, aprendo la possibilità di ricaricare gratuitamente le auto elettriche alle colonnine. Tra i pionieri della ricerca si distingue il National Ignition Facility (NIF) degli Stati Uniti, che, dopo aver stabilito un record mondiale a dicembre 2022 con una reazione di fusione che produceva più energia di quella consumata, ora è in grado di replicare costantemente questo fenomeno, aprendo prospettive più positive per il futuro.

La svolta nella riproduzione controllata della fusione

La fusione nucleare, a differenza della fissione nucleare attualmente utilizzata nelle centrali atomiche, sfrutta il processo delle stelle per produrre energia. Questo avviene attraverso una reazione in cui i nuclei di due o più atomi si uniscono per formare il nucleo di un nuovo elemento chimico. Questo processo, noto come ignizione, è il punto in cui la fusione inizia a produrre più energia di quella immessa, diventando autosostenibile.

Il NIF utilizza 192 raggi laser per colpire un pellet congelato di isotopi dell’idrogeno all’interno di una capsula di diamante, generando un’implosione che porta alla fusione degli isotopi e alla produzione di energia. Il 5 dicembre 2022, il NIF ha generato reazioni di fusione che hanno superato di oltre il 54% l’energia utilizzata per generare i raggi laser. Questo risultato è stato ora replicato con successo in quattro tentativi nell’ultimo anno, segnando un significativo progresso nella riproduzione controllata di questo processo.

Nonostante questi successi, il passo verso la produzione di energia su scala per la rete elettrica rimane significativo. L’efficienza del laser al NIF è ancora un problema, con più del 99% dell’energia persa prima di raggiungere l’obiettivo. Tuttavia, nuovi investimenti del dipartimento americano per l’energia (DOE) stanno finanziando la creazione di tre nuovi centri di ricerca, incluso uno per lo sviluppo di un nuovo tipo di dispositivo.

Investimenti e nuovi centri di ricerca

L’entusiasmo generato dai successi del NIF ha spinto l’amministrazione Biden a investire fondi aggiuntivi in questa direzione. Tuttavia, la costruzione di un impianto di generazione di energia richiederà tempo e ulteriori sviluppi tecnologici. Gli scienziati sono ottimisti, e le attuali vittorie potrebbero segnare il passo decisivo verso una fonte di energia rivoluzionaria. La direttrice dell’hub della Colorado State University, Carmen Menoni, afferma: “Ora sappiamo che funzionerà. Quello che richiederà tempo è sviluppare la tecnologia a un livello in cui possiamo costruire una centrale elettrica.”