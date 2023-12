Se siete alla ricerca di un operatore per la vostra linea mobile, ma desiderate scegliere quello migliore in assoluto, abbiamo la risposta che cercavate.

Ebbene, secondo il recente rapporto Altroconsumo, realizzato dall’Osservatorio Hi-Tech, Vodafone si classifica come uno dei migliori operatori italiani. Tutto ciò grazie alla qualità dei servizi offerti e al livello di copertura della rete mobile che riesce a ricoprire tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, il rapporto ha analizzato quasi 83.000 test effettuati da oltre 13.000 utenti dei quattro principali operatori telefonici italiani nell’arco di ben 12 mesi (luglio 2022 – giugno 2023) utilizzando l’app CheBanda. L’ 82% dei test è stato condotto con dispositivi 4G, gli altri invece con dispositivi 5G.

Migliore operatore del 2023? Ecco la classifica

Dai risultati di questi test è stato possibile individuare l’operatore che più di tutti si è dimostrato essere il migliore. Volendo presentare i risultati sotto forma di classifica, abbiamo, partendo dal primo posto in poi:

Vodafone , con il punteggio più alto, 36.392 punti;

Tim, al secondo posto con ben 24.553 punti;

Iliad, con 24.233 punti;

WindTre con 21.835 punti.

Rispetto al rapporto che è stato stilato negli anni precedenti, è stato riscontrato che Iliad e WindTre, hanno registrato performance inferiori. Al contrario, Tim e Vodafone sono migliorati significativamente. Registrando infatti, un incremento rispettivamente del +17% e del +21%.

Ma non è tutto. I test hanno anche dimostrato come la rete 5G offra prestazioni decisamente migliori del 4G e la buona notizia è che questa tecnologia continua ad espandersi su tutto il territorio nazionale a macchia d’olio.

È probabile che nel prossimo anno sempre più regioni adotteranno ufficialmente il 5G.