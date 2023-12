Vodafone, NATALE con due offerte da 150 GB e un regalo

Con la sua grande forza di volontà, Vodafone è riuscita a tenere duro durante quest’ultimo periodo. Non era facile effettivamente riuscire a mantenere i propri utenti di fronte ad offerte molto vantaggiose come quelle proposte dai gestori virtuali.

In realtà a scatenare questo vero e proprio valzer di utenti che hanno cominciato a scappare da un gestore all’altro è stato l’arrivo di Iliad nel 2018. Il famoso gestore infatti fu in grado di modificare per sempre il mondo della telefonia mobile abbassando i costi e tirandosi dietro tutti gli altri provider che hanno dovuto fare lo stesso per non restare fuori dal mercato.

Vodafone mette in chiaro alcune cose, ecco cosa vuol dire avere tutto con le Silver

Unitamente alle offerte lanciate durante il corso di questo 2023, le nuove promo di Vodafone sembrano avere lo stesso obiettivo. Il gestore vuole dare agli utenti un’idea di risparmio e di grande quantità dei contenuti, il tutto ovviamente misto alla qualità che ha reso celebre questo provider.

La prima delle due offerte mette a disposizione SMS illimitati e minuti illimitati verso tutti i gestori, con 100 giga disponibili in 4G. Il prezzo mensile è di 7,99 € per chi la sottoscrive, mentre il prezzo della seconda offerta che stiamo per annunciare è di 9,99 € al mese.

Questa si chiama ancora una volta Silver, ma differisce per un contenuto in particolare. Oltre ad offrire i minuti ed SMS senza limiti verso tutti, questa include ben 150 giga al suo interno.

Ricordiamo che tutte e due le soluzioni sono predisposte solo per chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale. Inoltre Vodafone regala 50 giga a chi sceglie di pagare con SmartPay ogni mese.