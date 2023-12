La nostra vista è senza alcun dubbio il senso più prezioso che abbiamo a disposizione, quest’ultimo vede la compartecipazione di tantissimi elementi anatomici che permettono la trasformazione degli impulsi luminosi in impulsi elettrici e quindi gli stimoli comprensibili per il nostro cervello il quale li elabora facendoci visualizzare immagini del mondo intorno a noi.

Un piccolo espediente in grado però di ingannare la nostra mente sono senza alcun dubbio le illusioni ottiche, queste ultime offrendo dei patterns particolari riescono a ingannare il nostro cervello non facendogli notare determinati dettagli.

L’immagine difficile

L’immagine che vi proponiamo oggi è un’illusione all’interno della quale la vostra vista dovrà cercare l’elemento che non va nell’immagine, si tratta di una prova decisamente difficile che ha messo in difficoltà persone con una vista veramente acuta obbligandole molto spesso a impiegare molto tempo a trovare l’elemento sbagliato.

Dunque se volete mettervi alla prova cercate cosa non va all’interno di questo mosaico di linee curve, se non doveste riuscire a cogliere il refuso scendete più in basso per leggere la soluzione.

La soluzione

L’immagine poco sopra evidenzia cos’è che non va, come potete notare il pattern mostra delle linee curve di diverso colore che normalmente mostra una striscia violetta al di sopra di una rosacea, all’interno del cerchio verde però potete notare come ci sia un unico pattern all’interno del quale quest’ordine è invertito, si tratta di un dettaglio decisamente difficile da notare che ha messo in difficoltà difficoltà veramente tutti, dunque non disperate se non siete riusciti a notarlo al primo colpo.