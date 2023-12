Hisense Smart Mini C1 è un nuovo proiettore 4K con tecnologia triplo laser, che permette di godere a tutti gli effetti di un intrattenimento a 360 gradi, consentendo così di riprodurre senza difficoltà contenuti di vario genere, che siano film, serie TV, eventi sportivi e videogiochi. Il suo punto di forza sono chiaramente le ridotte dimensioni, risultando facilmente trasportabile ovunque si desideri, ed il facile posizionamento in un qualsiasi ambiente della casa (oppure all’aperto, perché no?).

Il piccolo proiettore è in grado di riprodurre su grandi dimensioni, si parte da un minimo di 65 pollici, fino a raggiungere un massimo di 300 pollici, che grazie alla funzione Filmmaker, permetterà al consumatore finale di mantenere le impostazioni che lo stesso regista/autore avrebbe voluto per il proprio contenuto (senza post produzione, per intenderci).

Hisense Smart Mini C1 – un piccolo/grande proiettore

Hisense è da tempo attenta all’impatto ambientale, e grazie alla strategia Go Green, l’Hisense Smart Mini C1 è al 92% riciclabile al termine del proprio ciclo vitale, così da poter essere in parte riutilizzato per dare vita a nuovi prodotti di vario genere. Tra le altre funzioni interessanti incrociamo Auto Magic AI Adjusting, che sfrutta l’intelligenza artificiale per mantenere le condizioni di proiezione sempre corrette, Dolby Vision, per livelli di contrasto sorprendenti, e Total HDR Solution.

Il modello oggetto dell’articolo è il primo Smart Mini 4K TriChroma, che offre colori vivili e brillanti, oltre ad una luminosità superiore al normale, un consumo energetico ridotto, ed una buona durata nel corso del tempo. Il sistema operativo è VIDAA, con la possibilità di installare tutte le applicazioni di streaming principali, e facilmente controllabile con il telecomando (con tasti retroilluminati e Alexa incluso).