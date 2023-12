Con l’avvento del natale, siamo anche alle porte di uno stravolgente aggiornamento per quanto riguarda il gameplay di EA Sports FC 24, il principale gioco calcistico sul mercato.

Ma cos’è davvero che verrà rivoluzionato? Andiamo a fare un breve recap delle nuovissime introduzioni principali apportate:

Mentalità più offensiva degli esterni Riduzione del traffico a centrocampo Riduzione del pressing lungo le fasce Differente comportamento dei portieri

1) Mentalità più offensiva degli esterni

Con l’introduzione di questa nuova patch natalizia, viene notevolmente ridotta la velocità nel rientrare in difesa da parte degli esterni controllati dal bot in tutti quei moduli con 3 o 5 difensori.

Codesti moduli, con l’entrata in scena di queste nuove modifiche, diventeranno molto più realistici, con una maggiore mentalità offensiva.

Gli esterni continueranno comunque a rientrare in difesa, ma in maniera molto più lenta e pacata, in maniera tale da poter incoraggiare tutta la squadra nello spingersi in avanti e a sfruttare qualsiasi spazio.

2) Riduzione del traffico a centrocampo

Si andrà a incentivare una varietà a livello tattico maggiore, con molte più possibilità di esprimersi nel gioco, specialmente nella transizione offensiva nella zona di centrocampo.

Antecedentemente a questo aggiornamento, queste zone potevano risultare talvolta più trafficate del solito, e, di conseguenza, risultava difficile poter trovare soluzioni valide di passaggio.

Adesso, tutto ciò viene stravolto, ora, qualsiasi giocatore, a centrocampo o sulla zona laterale del campo, sarà molto meno aggressivo in fase di marcatura.

Tutto ciò onde a evitare un eccessivo traffico a centrocampo.

3) Riduzione del pressing lungo le fasce

Alcune volte, quando un giocatore era in possesso palla lungo la fascia, poteva essere vittima di un pressing eccessivo da parte dei giocatori avversari.

Con l’avvenire di questo aggiornamento, si è voluti intervenire modificando questa problematica.

Ora, il pressing viene notevolmente ridotto per quanto riguarda la squadra difendente, andando così a lasciare maggiore spazio agli attaccanti per poter uscire da situazioni difficili di gestione della palla.

4) Differente comportamento dei portieri

Se i portieri vengono spostati manualmente, quest’ultimi tornavano nella loro posizione iniziale immediatamente dopo aver effettuato il comando.

Di conseguenza risultava molto complicato per gli attaccanti poter sfruttare differenti scenari per potersi portare in vantaggio.

D’ora in poi, la velocità nello spostamento manuale dei portieri, viene diminuita.

Quindi, una volta che quest’ultimi si spostano, impiegheranno leggermente poco più tempo a rientrare rispetto al pre-update.

Tutto questo al fine di avvantaggiare coloro i quali che hanno le abilità di poter leggere ed elaborare meglio differenti situazioni dei portieri avversari.

Cosa aspettarsi da questo update natalizio di FC 24

Le critiche, che siano costruttive o non, da parte degli utenti, ci saranno sempre, come anche normale che sia.

Con questa nuova patch EA intende voler dare un messaggio significativo per quanto riguarda il gameplay di FC 24, andandolo a rendere il più realistico e coinvolgente possibile. Non ci resta che immergersi nel gioco!