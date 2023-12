Fastweb Mobile regala agli utenti un risparmio fuori da ogni logica con una promozione, la Fastweb Mobile Full, dal costo fisso di soli 9,95€, a cui tantissimi consumatori possono accedere, ed avere in cambio libero accesso ad innumerevoli contenuti.

La richiesta di attivazione può essere presentata direttamente sul sito ufficiale, l’attivazione è davvero rapidissima, poiché basta premere un pulsante e, tramite lo SPID, richiedere la promozione su una nuova SIM, la quale verrà spedita gratuitamente a domicilio. In fase iniziale l’utente dovrà versare solamente un contributo di 10 euro, utile per coprire la prima mensilità.

Fastweb Mobile: le offerte migliori dell’intero anno

La promozione, che prende il nome di Fastweb Mobile Full, ha un prezzo fisso, come anticipato del resto, di 9,95 euro al mese, un canone che deve essere pagato direttamente con il credito residuo della SIM ricaricabile che si va ad acquistare nella fase iniziale. Il tutto è corredato dalla totale assenza di alcun vincolo contrattuale di durata, il che permette all’utente di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Gli interessati alla promozione, ad ogni modo, devono sapere contenere minuti illimitati per telefonare a chiunque, passando anche per 200 giga di traffico dati al mese. La navigazione, a differenza di ciò che si potrebbe pensare, è possibile fino al 5G, non viene posta quindi alcuna limitazione all’accessibilità da parte del consumatore finale, a patto che lo smartphone sia abilitato all’alta velocità.