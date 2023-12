Smartphone, quale memoria acquistare in base alle proprie esigenze

L’utilizzo degli smartphone in ogni aspetto della vita quotidiana, dalla comunicazione alla fotografia, ha reso cruciale la questione dello spazio di archiviazione. I dispositivi come iPhone e Android vengono forniti con una capacità di memoria interna variabile, misurata in gigabyte (GB), che è essenziale per il funzionamento delle applicazioni, la memorizzazione di foto, video, musica e documenti, nonché per gli aggiornamenti del firmware e del sistema operativo.

Smartphone: Google Drive, MEGA e Dropbox

Nel corso degli anni, con l’avanzamento tecnologico, Apple, Samsung e altre aziende hanno dovuto aumentare significativamente la quantità di RAM e spazio di archiviazione disponibile sugli smartphone. È importante notare che una parte dello spazio di archiviazione interno è sempre occupata dal sistema operativo e dai dati necessari per il funzionamento del dispositivo. Ad esempio, su un iPhone o un Samsung Galaxy, il sistema operativo può occupare tra 5GB e 10GB.

La memoria viene utilizzata non solo per le applicazioni e i sistemi operativi, ma anche per i dati personali come foto e video, che con la crescente qualità occupano sempre più spazio. Una registrazione video in 4K può consumare fino a 21GB su un iPhone e 18GB su un Samsung Galaxy per ogni ora di filmato.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione necessario, dipende dall’uso che l’utente intende fare del proprio smartphone. Per gli utenti meno esigenti, che utilizzano lo smartphone per attività di base come navigazione web e fotografia occasionale, 128GB potrebbero essere sufficienti. Tuttavia, per coloro che utilizzano intensamente il dispositivo, scaricano molte app, inclusi giochi ad alte prestazioni, e producono contenuti multimediali, è consigliabile optare per una capacità più elevata, come 256GB o anche 512GB.

Se si esaurisce lo spazio, esistono diverse soluzioni per aumentare e conservare la memoria disponibile. Gli utenti Android possono espandere la memoria con schede microSD, se supportate dal dispositivo. L’archiviazione cloud è un’altra soluzione, offrendo spazio aggiuntivo su piattaforme come Google Drive, MEGA e Dropbox. Inoltre, la gestione dei dati delle app e la cancellazione dei vecchi download sono modi efficaci per liberare spazio. È anche possibile ridurre la risoluzione delle foto e video per risparmiare memoria.

Infine, è essenziale tenere spazio libero per gli aggiornamenti software, che migliorano le prestazioni e la sicurezza del dispositivo.