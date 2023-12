1Mobile è l’operatore telefonico che in questi giorni è stato perfettamente in grado di mettere a disposizione degli utenti una promozione davvero unica, si chiama Flash 220 XMas Edition, può essere richiesta in via esclusiva da coloro che decidono di abbandonare il proprio operatore telefonico tradizionale, con portabilità gratuita e costi di attivazione completamente azzerati.

La tariffa può essere richiesta entro e non oltre il 29 dicembre 2023, l’attivazione è possibile da un qualsiasi operatore telefonico, non presenta limiti particolari in provenienza da realtà specifiche. Coloro che invece decidessero di richiederla su nuova numerazione, al contrario, dovranno pagare un contributo di 9,99€.

1Mobile non finisce mai di stupire: ecco la promo da battere

Il punto di forza di una delle migliori promozioni in circolazione, è il prezzo di partenza, dovete ricordare infatti che la suddetta presenta una richiesta per il primo mese di soli 4,99 euro, che poi si trasformerà in 9,99 euro a partire dalla seconda mensilità. Il tutto dovrà essere tranquillamente versato con credito residuo, senza vincoli o limitazioni particolari.

Gli utenti interessati devono comunque sapere essere una promo da 220 giga di traffico dati al mese, con navigazione in velocità limitata, che si estende anche verso minuti illimitati, da poter utilizzare liberamente per contattare chiunque si desideri, per terminare poi con 90 SMS da inviare ad amici e parenti. Come vi abbiamo anticipato, la richiesta di attivazione può essere presentata solo entro il 29 dicembre.