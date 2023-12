Rabona dopo un periodo di forte crisi a causa di innumerevoli disservizi e disguidi contrattuali con Vodafone, sembra essere tornato in carreggiata. Infatti in occasione delle feste natalizie, l’operatore propone offerte telefoniche super vantaggiose!



Rabona: le migliori promo del momento

Tra le innumerevoli promozioni per la telefonia mobile che Rabona ha lanciato per i suoi clienti, vecchi e nuovi, tre in particolare si differenziano per qualità e convenienza dei servizi offerti.

Ecco di quali si tratta:

CALCIOMERCATO 250 Offerta valida per tutti i nuovi numeri o per coloro che intendono effettuare una portabilità ad altro operatore. Questa , al costo esclusivo di 8,99 euro al mese, prevede:

– Chiamate minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi disposti sul territorio italiano e senza scatto alla risposta;

– Messaggi illimitati verso tutti;

– 250 GB di Internet in 4G;

– Ottima copertura di rete grazie alla linea presa in prestito da Vodafone;

CALCIOMERCATO 300 Valida per tutti coloro che decidono di ritornare a Rabona effettuando una portabilità da altro numero. Al costo di 9,99 euro, al mese, l’offerta prevede:

– Chiamate senza scatto alla risposta e minuti illimitati verso tutti. Resta al telefono tutto il tempo che vuoi, senza costi aggiuntivi;

– Sms senza limiti verso tutti;

– 300 Gb di internet in 4G.

ROVESCIATA Valido per chiunque passi da altro operatore. Disponibile a 9.99 euro al mese, include:

– Minuti e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, disposti su tutto il territorio nazionale;

– Messaggi illimitati verso tutti;

– 250 GB di Internet.

Per ulteriori informazioni relative a queste e molte altre offerte proposte dall’operatore, potete.xonsultraw il sito ufficiale di Rabona Mobile.