Xiaomi Redmi 12C è uno smartphone che punta fortissimo sul rapporto qualità/prezzo, un prodotto con il quale gli utenti possono accedere a buone prestazioni generali, spendendo comunque cifre non particolarmente elevate.

Risparmiare con Xiaomi è sempre facilissimo, ed infatti oggi è possibile mettere le mani su un Redmi 12C di alta qualità, nella variante con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (facilmente espandibile tramite microSD). Il display è da 6,71 pollici di diagonale, un IPS LCD di buona fattura, anche se non eccezionale, che comunque riesce a garantire un touchscreen molto valido ed una buonissima reattività generale.

Xiaomi Redmi 12C: lo smartphone più economico

Il suo punto di forza è chiaramente il prezzo finale di vendita, se pensate che comunque oggi lo potete acquistare con un esborso finale di soli 119 euro, approfittando così della riduzione di 80 euro circa dai 197 euro del valore consigliato (sconto del 40%).

Essendo un dispositivo di fascia bassa, è bene ricordare che la tecnologia di connettività è legata al 4G, ha sistema operativo Android, con connettività NFC, bluetooth e WiFi single-band, passando poi per una batteria da 5000mAh, che estende al massimo l’usabilità quotidiana, ed un peso di 200 grammi, forse leggermente superiore alla media.

E’ inutile dire che il prodotto viene oggi commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ottima per coprire tutti i singoli difetti di fabbrica riscontrati in fase di utilizzo, passando anche per la variante no brand. Quest’ultima indicazione va a significare che il consumatore potrà ricevere gli aggiornamenti di sistema direttamente dal produttore.