Realme C55 non è il solito smartphone di fascia bassa, ma un prodotto che riesce perfettamente a convincere il consumatore all’acquisto, con prestazioni di ottimo livello, ad un prezzo assolutamente più unico che raro. Ma quanto costa realmente?.

Lo smartphone è innanzitutto caratterizzato da un ampio display IPS LCD, con colori brillanti e ben definiti, con i quali si può godere anche di una nitidezza decisamente superiore al normale. Il processore è un MediaTek Helio G88, octa-core con processo produttivo a 12 nanometri, che offre potenza ed efficienza, ma anche affidabilità, grazie al supporto di 6GB di RAM con 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Realme C55: smartphone in offerta su Amazon

Oggi gli utenti lo possono acquistare con un risparmio decisamente importante, se pensate che appunto sarà possibile averlo tra le mani a soli 139 euro, in confronto ai 158,99 euro raggiunti nel periodo in cui la cifra è stata la più bassa in circolazione (-12%).

Ottima la batteria da 5000mAh, che permette di godere di una buonissima autonomia, perfetta per estendere al massimo l’usabilità quotidiana e durante la settimana, a cui comunque si aggiunge la ricarica rapida a 33 watt, perfetta per poter tornare ad utilizzare il prodotto entro poco tempo. Il comparto fotografico è capitanato da un sensore principale da 64 megapixel, con intelligenza artificiale per la realizzazione di scatti sempre migliori e di qualità.

Attualmente, al prezzo indicato nell’articolo, è disponibile solamente nella colorazione nero, con consegna rapidissima, basta solamente un giorno per riceverlo direttamente al proprio domicilio, ovviamente senza costi aggiuntivi in termini di spedizione.