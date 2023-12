Le feste di Natale sono ormai alle porte e, per l’occasione, Euronics, la famosa catena di negozi per l’ elettronica di consumo, propone sconti super vantaggiosi su una vasta gamma di prodotti. Si tratta di offerte last minute, per tutti coloro che sono ancora in ritardo con i regali di Natale, ma che intendono comunque fare un’ottima impressione.

Il countdown è cominciato ufficialmente e visto che mancano solo pochi giorni, Euronics ha deciso di intensificare ancora di più i suoi sconti, su una vasta gamma di prodotti e dispositivi tecnologici.

Ecco la lista delle offerte più convenienti del momento.

Euronics: OFFERTE LAMPO a tempo limitato

Non perdete questa incredibile occasione di aggiudicarvi i prodotti che Euronics ha messo in super sconto per voi.

Fino al 24 dicembre 2023, avete la possibilità di risparmiare su:

APPLE iPad 10.2″

Al super prezzo scontato di 349 euro.

Tablet dalle sorprendenti capacità di navigazione, con fotocamera 8mp, wi-fi potente e veloce e con un’autonomia di ricarica di ben 10 ore consecutive.

Motorola EDGE 40

Al costo di 299 euro, invece di 599.99 euro.

Display OLED curvo da 6,7″ a 144 Hz, ed una grafica assolutamente straordinaria.

Samsung RB38C606DSA

Al costo di 599 euro, invece di 1.399.90 euro, stiamo parlando di più della metà del prezzo di listino.

Il frigorifero un questione è, senza ombra di dubbio, uno dei migliori del suo marchio e della sua generazione.

HP Chromebook 15A-NA0013NL

Disponibile a soli 279 euro.

Si tratta di un laptop super veloce, leggero, intuitivo e assolutamente affidabile. La soluzione ideale per chi si sposta di continuo, in più ogni aggiornamento avverrà in maniera automatica e senza farvi perdere tempo.

Realme 11 PRO+

Al costo di 419 euro.

Si tratta della versione da 512 gb, con display curvo da 120 Hz, ed un’esperienza visiva senza precedenti. Insomma, un vero e proprio gioiello della tecnologia moderna.

Canon PIXMA TS3550I

Al costo super scontato di soli 34.99 euro, invece di 62.99 euro.

Un regalo assolutamente azzeccato per tutti coloro che si trovano a dover stampare diversi documenti ogni giorno. Stampante super veloce ed intuitiva, potete mandare il comando direttamente dal vostro smartphone grazie all’app associata e alla vostra connessione wireless.

Hisense 43E79K

Disponibile a soli 299 euro, invece di 599 euro.

Una TV dallo schermo sottilissimo, lo stile super elegante e disponibilità dell’avanzatissimo sistema VIDAA 5.0.

NETAC SSD M.2 2280

Al costo di 99.90 euro.

È uno dei migliori SSD, presenti in circolazione. Capacità di lettura e scrittura fino a 5000/4600MB/s. Al 100% compatibile con la PS5.

ECOVACS DEEBOT OZMO T10

In super sconto a soli 399 euro, invece di 699 euro.

Il robot aspirapolvere intelligente, di ultima generazione. Un ottimo assistente per i lavori domestici quotidiani, adatto a tutti i tipi di pavimenti e funzione video integrata, in tempo reale.

Conduction Labs Freestyle.

Acquistabili a soli 74.90 euro.

Auricolari super innovativi che utilizzano la moderna tecnologia di conduzione ossea per assicurare un ascolto unico ed inimitabile.

Queste sono solo alcune e incredibili offerte che potete trovare, ancora per pochissimi tempo, solo da Euronics !