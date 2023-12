Euronics ha la meglio su Unieuro con la campagna promozionale che avvicina ulteriormente il consumatore all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con alcuni dei migliori sconti in circolazione, che prevedono la garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre all’essere completamente no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Il volantino è una meraviglia assoluta, la migliore occasione per accedere a prezzi bassi ed economici, che offrono in egual misura la possibilità di completare l’acquisto in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo o variazioni di socio in socio. Coloro che invece volessero completare l’ordine tramite il sito ufficiale, potranno ricevere la merce a domicilio, fruendo anche della spedizione gratuita.

Ricevete oggi gratis le offerte Amazon in esclusiva assoluta, con i prezzi più bassi del momento, ed anche coupon che abbassano ulteriormente la spesa, solo iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics, offerte volantino con i prezzi più bassi

Un volantino Euronics davvero speciale vi attende in questi giorni in tutti i punti vendita, o meglio avete tempo fino alla chiusura odierna dei negozi per acquistare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, raggiungendo un risparmio più unico che raro.

Le occasioni disponibili da euronics rientrano più che altro in modelli che non hanno un costo particolarmente elevato, con prezzi che salgono oltre i 419 euro dell’ottimo Realme 11 Pro+ 5G, uno smartphone che ha incantato il pubblico con un rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole per molti. Gli altri modelli in promozione sono legati all’incirca sempre allo stesso brand, con Realme 11 Pro 5G, Realme C55, Realme C53, Realme C51, Redmi Note 12 Pro, Redmi 13C, Redmi A2 ed altri ancora. Il volantino lo potete sfogliare anche qui.