Whatsapp - stanno arrivano i Watch Party, ecco tutti i dettagli sulla novità del secolo

WhatsApp, l’app di messaggistica di proprietà di Meta, sta sviluppando nuove funzionalità che potrebbero rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono tra loro. Tra le novità in arrivo, spicca l’introduzione dei “watch party”, una funzione che permetterebbe di condividere lo schermo del proprio dispositivo e l’audio durante una videochiamata. Questa feature, già individuata in precedenza nelle Beta di iOS, è stata recentemente rilevata anche nell’ultima Beta per Android (versione 2.23.26.18).

Whatsapp: gli aggiornamenti del mese

Attualmente, WhatsApp consente agli utenti di condividere lo schermo durante le videochiamate, ma la nuova aggiunta permetterebbe di condividere anche l’audio riprodotto sul dispositivo. Questo significa che gli utenti potrebbero condividere non solo immagini o presentazioni, ma anche l’audio di un video o di un brano musicale. Questa funzionalità potrebbe essere utilizzata per una serie di attività, come guardare un film insieme o ascoltare musica durante una chiamata di gruppo.

Nonostante l’entusiasmo per questa nuova funzionalità, le tempistiche per il suo rilascio ufficiale rimangono incerte. Il team di Meta è noto per il suo approccio cauto nello sviluppo e nel rilascio di nuove funzioni, soprattutto per una piattaforma così diffusa come WhatsApp. Tuttavia, l’app ha visto recentemente una serie di aggiornamenti significativi, tra cui:

L’introduzione dei Canali , una nuova modalità per comunicare con un ampio pubblico.

, una nuova modalità per comunicare con un ampio pubblico. La possibilità di nascondere l’indirizzo IP durante le chiamate, migliorando la privacy degli utenti.

durante le chiamate, migliorando la privacy degli utenti. Nuove opzioni di formattazione per i messaggi di testo.

per i messaggi di testo. Protezione aggiuntiva per le chat riservate tramite un codice segreto .

. La possibilità di condividere file multimediali senza compressione , mantenendo la qualità originale.

, mantenendo la qualità originale. Messaggi vocali che si cancellano automaticamente dopo essere stati ascoltati.

automaticamente dopo essere stati ascoltati. La funzione di fissare i messaggi nelle chat per evidenziarli.

Questi sviluppi indicano un impegno costante di WhatsApp nell’innovare e migliorare l’esperienza utente, tenendo sempre in considerazione la sicurezza e la privacy. La funzione dei watch party, una volta rilasciata, potrebbe aggiungere un altro livello di interazione sociale all’interno dell’app, rendendo le comunicazioni ancora più coinvolgenti e divertenti.