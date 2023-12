CozyPod, è nato il termosifone portatile da tenere sempre in borsa

CozyPod è un dispositivo di riscaldamento innovativo e compatto, che sta rapidamente guadagnando popolarità su Kickstarter, la nota piattaforma di crowdfunding. Questo mini termosifone, delle dimensioni di uno smartphone, può essere inserito direttamente in una presa di corrente, fornendo un modo efficiente per riscaldare piccoli ambienti fino a 20 metri quadrati. La sua struttura interna in ceramica garantisce un riscaldamento efficace e a basso consumo energetico.

CozyPod: le specifiche tecniche

La praticità di CozyPod è una delle sue caratteristiche principali. Facilmente trasportabile in zaini e borse, è ideale per chi cerca una soluzione di riscaldamento immediata e portatile. Il dispositivo è particolarmente adatto a coloro che vogliono mantenere caldi ambienti specifici senza dover riscaldare intere abitazioni o uffici, offrendo così un’alternativa sostenibile ai metodi tradizionali.

Una volta collegato alla presa di corrente, CozyPod si attiva in soli due secondi, irraggiando calore fino a un massimo di 31 gradi centigradi. Nonostante le sue ridotte dimensioni, il mini termosifone è sorprendentemente potente, lavorando fino a 800 watt per regolare la temperatura in stanze fino a 18,5 metri quadrati. Il design versatile consente di posizionarlo sia in verticale che in orizzontale, a seconda della disposizione delle prese nella stanza.

CozyPod include anche un display informativo che si può staccare per funzionare come telecomando senza fili, con una portata di circa 10 metri. Questa funzionalità è supportata da una piccola batteria integrata. Inoltre, il dispositivo è dotato di una luce LED che contribuisce a creare un’atmosfera piacevole e accogliente.

Questo riscaldatore elettrico è progettato per essere utilizzato con diverse tipologie di prese elettriche, grazie agli adattatori interscambiabili. La sua capacità di adattarsi a unità di misura internazionali lo rende particolarmente adatto per chi viaggia frequentemente e necessita di un sistema di riscaldamento portatile e affidabile.

Attualmente, CozyPod è disponibile su Kickstarter a un prezzo speciale di 63 euro, che rappresenta un risparmio del 30% rispetto al prezzo di listino. Le consegne sono previste a partire da marzo 2024. Inoltre, è disponibile anche una custodia da viaggio rigida progettata appositamente per CozyPod, che può essere acquistata per un costo aggiuntivo di 10 euro. Questo accessorio offre una soluzione pratica per il trasporto e la protezione del dispositivo durante gli spostamenti.