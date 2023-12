Baldur's Gate 3, e anche quest'anno il perfect score lo vedremo domani

Baldur’s Gate 3, il celebre RPG sviluppato da Larian Studios, ha ricevuto una valutazione molto alta ma non perfetta dalla rinomata rivista giapponese Famitsu. Il gioco, che è stato ampiamente acclamato a livello internazionale, ha ottenuto quattro voti di 9 su 10, totalizzando un punteggio di 36 su 40. Sebbene questo risultato sia eccellente, non raggiunge il prestigioso “perfect score” che molti sviluppatori di giochi ambiscono a ottenere.

Baldur’s Gate 3: il punteggio è altissimo

Baldur’s Gate III è disponibile per PlayStation 5, e il suo punteggio elevato su Famitsu segue il trend di apprezzamento che il gioco ha ricevuto a livello mondiale. Questo punteggio di 36/40, sebbene non perfetto, è comunque un’indicazione della qualità e del successo del gioco. Tuttavia, non lo colloca tra i capolavori assoluti degli ultimi anni secondo i criteri della rivista giapponese.

Altre recensioni di Famitsu includono Granblue Fantasy Versus: Rising per PlayStation 5 e PlayStation 4, che ha ricevuto un punteggio di 34/40. Questo gioco ha ottenuto due voti di 9 e due di 8, posizionandosi solo leggermente sotto Baldur’s Gate 3. Questi punteggi riflettono la continua eccellenza nel panorama dei giochi RPG e di combattimento.

Il CEO e presidente di Larian Studios, Swen Vincke, ha recentemente condiviso che lo studio ha goduto di completa libertà creativa nello sviluppo di Baldur’s Gate 3 da parte di Wizards of the Coast, l’editore dell’iconico gioco di ruolo Dungeons & Dragons. Questa libertà è stata fondamentale per la realizzazione del gioco, consentendo a Larian Studios di esplorare nuove idee e concetti, portando a un’esperienza di gioco ricca e profonda.

Questa libertà creativa e l’impegno dello studio hanno portato Baldur’s Gate 3 a vincere il premio di gioco dell’anno ai The Game Awards 2023, riconoscendo il suo impatto e la sua importanza nel mondo dei videogiochi. Tali riconoscimenti, insieme ai punteggi elevati ricevuti da varie pubblicazioni, confermano Baldur’s Gate 3 come un titolo di riferimento nel genere RPG.