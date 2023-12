JBL Flip 6 è uno speaker bluetooth di altissima qualità, estremamente portatile, che punta forte su una potenza superiore al normale, oltre che un design più unico che raro, mantenendo tutta la qualità garantita direttamente da JBL, azienda leader nel settore della produzione di dispositivi audio.

Sul mercato, al momento attuale, si trovano ben 10 colori differenti, tra cui spiccano ad esempio le versioni Camuffare e Martin Garrix davvero belle da vedere, ed uniche nel loro genere. Si tratta di un altoparlante bluetooth portatile, il che lo porta ad avere una batteria integrata, utilissima per l’utilizzo tranquillo in mobilità, anche fino a 12 ore continuative.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

JBL Flip 6: lo speaker bluetooth è disponibile a buon prezzo

Il suo prezzo finale di vendita, considerata la riduzione attivata in questi giorni, è di soli 91,53 euro, un’offerta davvero più unica che rara che apre le porte al sound in mobilità a tutti i consumatori che vogliono il massimo, con il minimo sforzo.

Compralo su Amazon

Il prodotto presenta certificazione IPX67, per una completa impermeabilità all’acqua e alla polvere, è compatibile con JBL PartyBoost, così da poterlo utilizzare tranquillamente in combinazione con innumerevoli altri modello di casa JBL (creando un effetto stereo), l’invio della musica avviene tramite connessione bluetooth, e sulla superficie si trovano una serie di pulsanti fisici, che rendono il sistema di controllo molto più semplice ed adeguato per tutti gli utenti che vi vorranno accedere liberamente.

Al momento attuale, a questo prezzo indicato nell’articolo, si trova solamente la colorazione Blu, ma non esclude il fatto che nel frattempo gli altri colori possano essere stati ulteriormente ridotti, fino a raggiungere livelli anche più bassi del corrente.