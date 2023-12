Iliad batte TIM con la sua FLASH 180, c'è un grand REGALO

Il mondo Iliad propone agli utenti delle offerte straordinarie soprattutto quando arriva il periodo natalizio. Come tutti possono notare sul sito ufficiale, cioè davvero tutto, anche un prezzo molto basso.

Oltre alle solite offerte che gli utenti hanno notato in casa Iliad, oggi si può scoprire forse la migliore del momento. Si tratta della Flash 180, Grande opportunità che ogni mese concederà il massimo a tutti coloro che la sottoscriveranno. Ricordiamo che il tempo limite sta scadendo in quanto il countdown sul sito ufficiale del gestore indica solo sei giorni di tempo.

Iliad: la migliore promo è ancora disponibile sul sito ma ancora per poco

Una volta sottoscritta, questa nuova offerta Flash darà libero spazio a tutti i contenuti che offre, peraltro ad un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre. La soluzione consente di avere ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso ogni numerazione fissa e mobile, con ben 180 giga in 5G per navigare.

Da ricordare che lo standard di 5G è valido solo per tutti gli smartphone che sono compatibili, per cui se il vostro telefono non sarà 5G non potrete utilizzarlo. Il costo di attivazione è pari al costo mensile dell’offerta, per cui 9,99 €.

Un altro aspetto importante è quello della validità. Ricordiamo che l’offerta lanciata da Iliad durerà ancora per sei giorni, per cui bisogna fare presto per evitare di finire anche questa volta a mani vuote. Ora la scelta sta a voi, che potete fare tutto semplicemente recandovi sul sito ufficiale o presso un Iliad Point.