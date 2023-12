Il debutto della famiglia Galaxy S24 è atteso per i primi giorni del prossimo anno. Questa indiscrezioni circola ormai da tempo ma finalmente è arrivata una prima conferma quasi ufficiale.

La data in cui si terrà l’evento Samsung intitolato Galaxy Unpacked è stata anticipata da una indiscrezioni di altissimo profilo. Il noto Evan Blass, noto sul web come Evleaks, ha svelato il teaser ufficiale del prossimo evento che avrà come protagonisti i Galaxy S24.

Il leaker ha pubblicato su X (ex Twitter) un countdown che terminerà il 18 gennaio 2024 alle 19.00 ora italiana. I protagonisti saranno certamente i nuovi flagship coreani ma non è da escludere anche la presentazione di altri prodotti molto interessanti.

Infatti, Samsung ha ottenuto l’approvazione delle autorità per tantissimi device quindi possiamo aspettarci anche nuovi tablet, smartwatch e accessori di vario genere. Ricordiamo che la famiglia Galaxy S24 sarà composta da tre dispositivi, la variante base, la Plus e la Ultra.

Se tra il Galaxy S24 e S24 Plus non ci saranno differenze sostanziali se non la dimensione dello schermo e poche altre componenti, la variante Ultra sarà completamente diversa. In questo device, Samsung ha riversato tutta la propria conoscenza hardware per realizzare un top di gamma senza paragoni e un cameraphone eccellente.

Il flagship potrà contare su un comparto fotografico rinnovato e sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy che garantirà un incremento prestazionale notevole. Sembra certa la presenza della S Pen per sfruttare le funzionalità dei Note e tante novità software introdotte dalla nuova versione della One UI.