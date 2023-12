Android 14, la quattordicesima versione del sistema operativo Android, sta creando non poche discussioni fra alcuni utenti usufruitori del Pixel 7.

I clienti dello smartphone targato Google Pixel, stanno riscontrando non pochi problemi per quanto riguarda il sensore di impronte digitali sui dispositivi Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Proprio durante un test di Android 14 QPR2 Beta 2, nel provare ad interagire con il sensore, successivamente compariva a schermo un messaggio di errore. Google si è mobilitata istantaneamente nell’adoperarsi per risolvere questa criticità. L’azienda tecnologica con sede a Mountain view, ha consigliato di provare a ricalibrare il sensore con uno strumento specifico di calibrazione.

Quest’ultimo è facilmente reperibile online, e viene principalmente utilizzato per ricalibrare i sensori successivamente alla sostituzione dello schermo.L’unica complicazione, è che tutto ciò necessita dell’utilizzo di un computer.

Cosa sta accadendo con la versione Android 14 sui Pixel 7

Alcuni esperimenti condotti da determinati utenti, hanno prodotto risultati abbastanza in contrasto fra di loro. Una parte afferma che il problema è stato effettivamente portato a termine, ma solo dopo numerosi riavvii. Non analogamente, un’altra parte di costoro, ha evidenziato il fatto che il problema persisteva nonostante la successiva calibrazione dell’apposito sensore.

I tester che hanno avuto a che fare nuovamente con la problematica, mentre testavano il sensore sui propri device, hanno ricevuto un messaggio di errore che recitava: “Impossibile utilizzare il sensore di impronte digitali”.

Google è alla costante ricerca di una soluzione

Google, ha dovuto trascorrere innumerevoli giorni per provare ad arrivare ad una effettiva soluzione all’enorme criticità.

L’unica direttiva che per il momento hanno suggerito di intraprendere, è solamente quella di ricalibrare il sensore di impronte digitali e di riavviare il dispositivo per ben 2 volte dopo la calibrazione.

Una buona notizia per gli utenti finali

Possiamo però anche affermare, che la maggior parte delle persone non dovrebbe avere più di tanto a che fare con problematiche del genere. Anche perché tale problema persiste solamente nelle unità che eseguono software pre-release.

Non è sicuramente la prima volta che la versione Android 14 QPR2 Beta 2 è protagonista di simili eventi. La notizia che potrà far tirare un sospiro di sollievo alla platea è sicuramente quella di un possibile rilascio di una soluzione efficace con l’avvento di Android 14 QPR2 Beta 3. Anche se ancora non è stata comunicata ufficialmente con precisione alcuna data, potremmo essere finalmente vicini all’avvenire di una effettiva cura a questa questione.