Dopo che molte delle specifiche tecniche di Galaxy S24 Ultra sono state anticipate dai leaker, questa volta è il turno dei due “fratelli minori” Galaxy S24 e S24+. I due smartphone di Samsung condivideranno alcuni dettagli con la variante Ultra ma ci saranno anche molte differenze sostanziali.

In particolare, stando alle ultime indiscrezioni emerse, i Galaxy S24 e il Galaxy S24+ saranno caratterizzati da elementi di design in linea con la generazione precedente. Questo significa che ci saranno cornici molto rastremate che permetteranno al display di occupare gran parte della superficie frontale.

A rendere il design più pulito e armonioso, ci sarà la completa simmetria delle cornici. Tuttavia, la prima differenza rispetto al Galaxy S24 Ultra si avrà già nella scocca con la mancanza della finitura in titanio presente sul flgship.

Samung Galaxy S24 e S24+ non avranno le caratteristiche della variante Ultra ma potranno contare su soluzioni altrettanto interessanti

Le colorazioni attese al debutto, previsto per il 17 gennaio saranno Amber Yellow, Cobalt Violet, Marble Grey e Onyx Black. Samsung sembra intenzionata a puntare su colorazioni diverse dal solito ma che possano garantire una varietà notevole per la scelta degli utenti.

Dal punto di vista tecnico, i Galaxy S24 e S24+ saranno spinti da due System-on-Chip differenti. In alcuni mercati troveremo il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mentre in altri SoC Exynos 2400. Probabilmente in Italia arriverà questa seconda variante mentre la prima sarà dedicata agli Stati Uniti.

Per garantire le massime prestazioni senza temere i surriscaldamenti, Samsung ha optato per l’introduzione di un sistema di dissipazione più grande ed efficiente. Entrambi i device potranno contare su una camera di vapore circa 1,5 volte più grande rispetto alla precedente generazione. Questa soluzione favorirà lo scambio termico e la riduzione della temperatura del SoC.

La batteria del Galaxy S24 sarà da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W mentre sulla variante Plus troveremo una batteria da 4.900 mAh con ricarica rapida da 45 W. Siamo certi che maggiori dettagli arriveranno nel corso delle prossime settimane, quindi non resta che attendere.