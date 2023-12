In futuro, Google consentirà a tutti gli utenti della piattaforma Play Store, una funzionalità completamente nuova. Si tratta della possibilità di disinstallare le app, presenti sui propri dispositivi, anche da remoto, ovvero a distanza.

Questa novità è stata menzionata, per la prima volta, nelle note di aggiornamento di Google System Updates di Dicembre e nella versione 38.8 del Play Store rilasciata il Novembre scorso.

Essa sarà disponibile per tutti gli utenti, anche se non sappiamo ancora con certezza la data di un suo effettivo ed ufficiale rilascio al pubblico.

Google Play Store, come funziona questa nuova opzione

Per accedere alla nuova opzione bisognerà selezionare innanzitutto la voce “Gestisci”, presente nelle impostazioni di ciascun account Google. Da qui, sarà possibile vedere tutti i dispositivi sui quali è installata una determinata app, selezionare l’icona del cestino che le si trova accanto, e procedere con la sua disinstallazione definitiva.

L’intento di Google è quello di garantire la disponibilità di questa funzione non solo su smartphone, ma anche su qualsiasi altro prodotto Android, come: auto, PC, tv e così via. In questo modo, le persone potranno liberare spazio sulla memoria dei propri dispositivi ovunque si trovino e in pochissimi e semplici passaggi.

Del resto il compito della tecnologia è proprio questo, valicare i tradizionali limiti di spazio e tempo.

Non ci resta che attendere ed iniziare a provare in prima persona questa interessante novità e verificarne la sua effettiva utilità.

Restate sintonizzati per maggiori informazioni a riguardo su questa e su moltissime altre novità, sempre su TecnoAndroid !