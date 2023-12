Truffa di NATALE, attenti al messaggio che RUBA soldi dai conti

Ancora una volta si parla di una nuova truffa phishing che sta girando all’interno delle varie caselle e-mail. Più persone si sono ritrovate ad incappare in questa problematica, talvolta anche cascandoci.

Come potete leggere qui sotto, i truffatori utilizzano una frase chiave che invita il malcapitato a rispondere solo mediante il sito, del quale abbiamo ovviamente escluso il collegamento. State quindi molto attenti, siccome la volontà è quella di attrarvi sul finto portale per estorcervi credenziali di accesso e soprattutto dati personali e bancari.

Truffa, ecco il testo dal quale stare alla larga

“Ciao caro. Per cominciare mi presento, mi chiamo Marti e ho 29 anni, ho conosciuto te tramite un mio amico, che ti conosce da molto tempo. Mi sono trasferito qui non molto tempo fa e non ho quasi nessun amico qui.

Vorrei trovare un uomo ora con cui trascorrere del tempo di ottima qualità e penso che tu possa essere perfetto per me.

Secondo i racconti dei miei amici, sei molto coraggioso e le tue azioni sono tutte esempi per gli altri. Mi piace il tuo gradevole aspetto, il tuo sguardo mi eccita tantissimo. L’unica cosa che vorrei chiederti è di non rispondermi tramite questa email.

Dopotutto, non ti scrivo questa lettera dal mio indirizzo postale privato. A causa della mia posizione elevata, non posso andare a compromettere la mia reputazione.

Pertanto, mi sono occupato della nostra ulteriore comunicazione e ho creato una pagina su un sito di incontri dove possiamo continuare la nostra comunicazione e nulla potrà interferire con noi. Questo sito è sicuro e facile da usare. Aspetterò il tuo messaggio nella chat.

La mia foto nella lettera è qui sotto.”