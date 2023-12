Canone RAI e bollo CANCELLATI nel 2024, le novità in arrivo

Purtroppo ci sono alcune tasse che gli utenti proprio non amano pagare, le quali vanno a regolare il possesso di un’auto o di una TV. Tutto questo accade in territorio italiano, con il canone Rai che disciplina chiunque abbia una TV o una radio in casa.

Allo stesso tempo il bollo auto prevede un pagamento per ogni persona che detiene un veicolo, con il regolamento che avviene in base a ogni regione. Tornando al canone invece si tratta di una tassa nazionale, per cui per tutti uguale. Sono cambiate un po’ di cose durante gli ultimi tempi, con quest’ultima imposta che sembra essere pronta a cambiare per sempre.

Canone Rai e bollo auto, ci sono dei modi per evitare di pagarli ma bisogna essere in alcune categorie

Per evitare di pagare il canone, bisogna solo avere determinate caratteristiche. La prima è quella di avere oltre i 75 anni di età e di essere intestatari dell’appartamento o della casa in cui si vive. Anche tutti gli utenti che hanno un reddito annuale che non supera gli 8000 € possono essere esentati. La stessa cosa vale per chi non ha una televisione a una radio in casa. Storia a parte per tutti i funzionari delle forze armate che sono sul territorio italiano ma che non hanno residenza, i quali ugualmente non pagheranno ma per altri principi.

La situazione cambia per quanto riguarda il bollo auto, siccome gli utenti vedono cambiare il pagamento a seconda della loro regione di residenza. Chi risiede in Lombardia o in Piemonte, potrà evitare di pagare il bollo avendo un’auto elettrica. Avendo un’auto ibrida, ci sarà un’esenzione di cinque anni per poi pagare in maniera ridotta.