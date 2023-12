Esselunga lancia un volantino, valido fino al 24 dicembre, all’interno del quale si possono prima di tutto trovare incredibili sconti che abbassano non di poco la spesa finale che gli utenti devono sostenere, ma che allo stesso tempo permettono di acquistare un prodotto tecnologico, spendendo solamente 1 euro.

Il risparmio è assolutamente di casa da Esselunga, l’attuale campagna promozionale è una delle migliori in circolazione, con possibilità di completare gli acquisti in negozio, approfittando appunto dei tantissimi prezzi bassi, ma non sul sito ufficiale. Come sempre, del resto, tutti i prodotti sono corredati con la garanzia legale della durata di 24 mesi.

Esselunga, la tecnologia è gratis per poco tempo

Il volantino Esselunga, chiamato Speciale Multimediale ed Elettrodomestici, rappresenta una delle migliori occasioni per spendere poco o niente, infatti coloro che sceglieranno di acquistare uno dei prodotti inclusi nella campagna, potranno aggiungere 1 euro per ricevere in cambio un prodotto di tecnologia.

Osservando da vicino la soluzione corrente, si possono trovare innumerevoli prodotti in promozione, tra cui ad esempio uno smartphone, come Apple iPhone 15, che viene proposto a 998 euro, oppure anche iPhone 13, di due generazioni precedente, ma comunque ancora oggi uno dei migliori per il rapporto qualità/prezzo, infatti viene proposto a soli 698 euro.

Coloro che invece volessero uno smartphone decisamente più economico, troveranno ugualmente pane per i propri denti, con innumerevoli device a basso costo, tra cui spicca anche Oppo A38, Galaxy A54 (in vendita a 398 euro), oppure Oppo A78, Gaalxy A33 e similari.