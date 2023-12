MediaWorld mette a disposizione del pubblico una bellissima campagna promozionale, rappresentante la perfetta soluzione a cui addurre, nel momento in cui si fosse alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo attualmente disponibile ed in circolazione.

Il volantino rispecchia alla perfezione ciò che gli utenti volevano acquistare nel periodo corrente, infatti a Natale il risparmio è assicurato su tantissimi prodotti, ed oltretutto si ha la possibilità di completare l’ordine tramite il sito ufficiale, così si può ricevere gratuitamente la merce a domicilio, a prescindere dal livello di spesa raggiunto.

Mediaworld, offerte da non credere con un volantino assurdo

Le offerte di Natale di MediaWorld sono davvero ricchissime di occasioni da non lasciarsi sfuggire, con prezzi che riducono di molto il livello di spesa che gli utenti devono necessariamente sostenere, come nel caso di Samsung Galaxy S23 Ultra, proposto al pubblico a 999 euro, passando anche per il top di gamma dell’azienda sudcoreana, il più richiesto Galaxy S23, in vendita a 799 euro, per finire poi con il Galaxy Z Flip5, il foldable che oggi ha un prezzo di 899 euro.

Sempre alla stessa cifra gli utenti possono pensare di acquistare lo Xiaomi 13T Pro, disponibile appunto a 899 euro, ma anche con 100 euro in meno, ecco arrivare un pack unico: Galaxy S23 FE e Buds FE, sempre a 739 euro. Tutti questi sconti, e molti altri ancora, sono raccolti per comodità nel volantino che trovate elencato a questo link.