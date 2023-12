MediaWorld vuole far sentire la propria voce nel settore della rivendita di elettronica, e per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione del pubblico una bellissima campagna promozionale in grado di racchiudere al proprio interno il meglio del meglio.

Il volantino, che trovate descritto nel nostro articolo, può essere sfruttato senza problemi nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale, oppure anche online sul sito ufficiale, cosicché abbiate la certezza di poter acquistare praticamente dovunque vogliate, senza costi aggiuntivi o difficoltà di vario genere.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, solo così avrete accesso alle offerte Amazon esclusive con codici sconto in regalo gratis.

MediaWorld, offerte da non credere con questo volantino

Fino alla Vigilia di Natale è davvero tempo di risparmio da MediaWorld, gli utenti possono spaziare tra tantissime categorie merceologiche in promozione, con prezzi veramente ridicoli, anche nel caso in cui si volesse acquistare un top di gamma a tutti gli effetti. Lo smartphone migliore tra quelli in circolazione è senza dubbio il Galaxy S23 Ultra, ed oggi potrà essere vostro con soli 999 euro di spesa effettiva; riducendo di 100 euro l’ordine, al contrario, si potrà pensare di acquistare un Samsung Galaxy Z Flip5, mentre la spesa raggiunge il proprio limite inferiore nel caso del Galaxy S23, che oggi viene proposto a 799 euro.

Tutti gli altri modelli in promozione da Mediaworld sono distribuiti a cifre che non vanno oltre i 450 euro previsti per la variante più performante e completa del Galaxy A54. Ogni dettaglio in merito al volantino oggetto del nostro articolo è raccolto direttamente a questo link.