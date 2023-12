Unieuro celebra il periodo natalizio con un nuovo volantino carico di offerte e sconti su una vasta gamma di prodotti. Le promozioni saranno valide fino al 24 dicembre 2023, in modo da dare ai clienti l’opportunità di acquistare dispositivi tech a prezzi convenienti per regali indimenticabili.

Il Natale probabilmente è il periodo in cui vengono acquistati la maggior parte dei dispositivi elettronici, oltre al tanto amato Black Friday. Si conserva tutto l’anno un gruzzoletto per far felici i familiari, gli amici o anche sé stessi. Unieuro lo sa bene e conosce quanti duri sacrifici si facciano, proprio per questo propone costi ribassati.

I dispostivi che troverete sul volantino Unieuro

Tra le offerte grandiose presentate da Unieuro c’è l’iPad di 9a generazione con display grande 10,2 pollici e 64GB di memoria. Acquistandolo risparmierai 90 euro, pagandolo soltanto 349 euro. Altro tablet, per chi non ama il sistema iOS è il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (del 2022) nella versione con 64GB e dal prezzo di 249,90 euro, un vero affare considerando il costo originale di 439,90 euro.

Per gli amanti della Apple vi è anche l’Apple Watch SE con GPS e cassa da 40mm costruita in alluminio. Il prezzo è in sconto a 239 euro. Se si preferisse un quadrante più ampio si potrebbe anche optare con la variante da 44mm che costa solo 20 euro in più. Ma passiamo ai pezzi forti. La Xiaomi si conosce per i suoi smartphone abbordabili e al contempo tecnologici. Sono un’alternativa fantastica per chi non vuole spendere molto, non volendo rinunciare a funzionalità ed efficienza. Il Redmi Note 12, venduto appunto da Unieuro, potrebbe fare al vostro caso grazie al costo di 199,99 euro.

Altro dispositivo allettante è la Smart TV Xiaomi 32A2 da 32 pollici con ci si potranno guardare film, documentari e serie in alta definizione pagando soltanto 159,99 euro. Questi sono solo esempi dei tanti prodotti in sconto che troverete sul volantino! Prima che sia troppo tardi, vi consigliamo di procedere con gli acquisti.