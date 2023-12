A quanto pare il periodo natalizio sebbene dovrebbe rendere tutti più buoni non ha lo stesso effetto su Vodafone, quest’ultima infatti nonostante un contesto che vedere AgCom tenere tutti gli operatori telefonici sotto stretta osservazione per coglierli con le mani nel sacco, ha pensato bene di fare un regalo sgradito ai suoi clienti, con un comunicato stampa ha infatti annunciato l’arrivo di aumenti e rimodulazioni per alcuni suoi clienti, decisione che ovviamente non renderà felice chi subirà tali aumenti.

Questa decisione arriva in un momento particolare dal momento che a causa dell’inflazione molto variabile, tutti gli operatori stanno correndo ai ripari inserendo clausole pro aumenti di prezzo proprio per compensare la svalutazione dell’euro e le varie autorità stanno con la luce puntata pronte a cogliere il primo sbaglio.

Il comunicato di Vodafone

”Modifica contrattuale: viste le mutate condizioni economiche e di mercato, dal rinnovo successivo al 13/01/2024 il costo della tua offerta aumenta di 1,99 euro al mese. Recesso o cambio operatore senza penali ne’ costi entro il giorno 12/02/2024 con causale modifica condizioni contrattuali via raccomandata A/R, pec, su voda.it/disdettalineamobile o nei negozi Vodafone. Maggiori dettagli al 42590.”.

Stando a quanto ci è parso di capire ciò riguarderà coloro che hanno attiva sia una rete fissa sia una rete mobile, ovviamente come previsto sarà possibile recedere o migrare attraverso le opzioni indicate e consentire ed entro i termini prestabiliti senza costi recesso.

Dunque controllate bene se avete un’offerta Vodafone e nel caso attivatevi subito per recedere prima che scadano i tempi utili dovendo poi pagare delle more.