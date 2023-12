Da ora sarà possibile effettuare chiamate tramite Wi-Fi su iPhone grazie alla nuova funzionalità offerta dalla versione aggiornata di iOS 17.2. Si tratta di un’opzione assolutamente utile in quelle situazioni in cui il segnale della rete mobile risulta essere debole o persino assente.

Infatti il limite della copertura di rete non sarà più un problema, grazie alla propria connessione WiFi, gli utenti potranno comunque effettuare e ricevere telefonate senza alcun problema.

E anche la qualità delle chiamate non ne risentirà in alcun modo.

iOS 17.2: come funzionano le chiamate Wi-Fi

Con il nuovo aggiornamento di iOS 17.2, attivare le chiamate Wi-Fi, è davvero molto semplice e richiede pochi e rapidi passaggi. Accedendo al vostro iPhone, infatti basterà andare su Impostazioni, poi sulla voce Telefono e attivare l’opzione “Chiamate Wi-Fi” nella sezione Chiamate.

Se l’opzione non è disponibile, probabilmente il motivo riguarderà il vostro operatore che, almeno per il momento, non supporta ancora questa funzionalità.

Per verificare che la funzione sia stata attivata correttamente, nella parte destra del vostro schermo, proprio dove si trova il nome del gestore, troverete l’indicazione “Wi-FiCall”. In più, se durante una chiamata WiFi, la connessione viene persa, verrete automaticamente trasferiti alla rete del cellulare del vostro gestore grazie al servizio VoLTE (Voice over LTE). Ovviamente tutto ciò se tale servizio sarà attivo e compatibile con l’operatore telefonico scelto.

A tal proposito, per il momento sembra che solo TIM e WindTre supportino già questa funzione. Per quanto riguarda gli altri operatori, non sappiamo ancora con certezza se e quando inseriranno questa nuova funzionalità sul loro piano tariffario.