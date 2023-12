Samsung Galaxy A54 5G è, a detta di molti, forse uno dei migliori smartphone della fascia media, tra quelli attualmente presenti sul mercato, per il semplice fatto che è assolutamente in grado di garantire un rapporto qualità/prezzo praticamente invidiabile ed impagabile.

Il suo punto di forza è nel display, un bellissimo Super AMOLED da 6,4 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, affiancato da un processore Qualcomm Snapdragon di fascia media, ed una configurazione, per la variante in promozione, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile mediante l’ausilio di una microSD).

Samsung Galaxy A54, offerte a più non posso disponibili su Amazon

Gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare il Galaxy A54, devono comunque sapere essere disponibile con un esborso finale di soli 369 euro, contro i 499 euro previsti dal prezzo consigliato (-26%), nella sola colorazione Lime, con inclusa in confezione anche una comoda cover in silicone trasparente.

La batteria interna è da 5000mAh, per una buona autonomia nell’utilizzo quotidiano senza dover necessariamente ricorrere alla presa a muro, mentre la connettività 5G garantisce una connessione rapida con SIM abilitata al servizio. Il sistema operativo è Android, con personalizzazione grafica One UI, mentre il comparto fotografico è capitanato dal sensore da 50 megapixel, perfetto per scattare buone istantanee, senza spendere cifre eccessive. Se interessati a maggiori dettagli sulle specifiche tecniche del prodotto, consigliamo di collegarsi al sito ufficiale, ricordando comunque che il display è corredato dal refresh rate a 120Hz, e che è commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica.