Iliad non sbaglia, TIM distrutta con la FLASH 180 che fa un regalo a tutti

Come sempre, anche queste feste di Natale saranno caratterizzate da offerte folli di Iliad, tutte sul sito. Queste sono state già viste in passato, ma oggi sono disponibili con prezzi più bassi. Ad attirare maggiormente l’attenzione è quella che notate in prima pagina una volta aperto il sito ufficiale.

Questa soluzione peraltro è stata oggetto di diverse pubblicità durante gli scorsi giorni, visto il calibro dei contenuti offerti e visto il prezzo esiguo proposto.

Iliad, la Flash 180 torna per dominare: ecco cosa offre al suo interno

Dopo aver visto altri gestori virtuali cercare di raggiungere i suoi standard, Iliad ha messo le cose in chiaro nell’ultimo periodo. Sono state tante le offerte che si sono avvicendate dall’estate ad oggi, tutte piene di giga e soprattutto tutte piene di qualità. Da non sottovalutare ovviamente è anche il prezzo mensile, che nel caso del famoso gestore virtuale risulta sempre vantaggioso.

Anche durante il mese di dicembre Iliad tiene alta l’asticella e lo fa con una vecchia conoscenza che è la Flash 180. Questa è di gran lunga l’offerta migliore che si possa trovare attualmente in circolazione in Italia, soprattutto alla luce del rapporto tra prezzo mensile e contenuti. Se volete avere tutto, non dovete esitare: bisogna sottoscrivere questa soluzione che costa solo 9,99 € al mese e per sempre senza rimodulazioni.

Serviva una grande opportunità per convincere quei pochi utenti che non hanno valutato fino ad oggi Iliad a sottoscrivere una delle sue offerte. Questa include ogni mese minuti e messaggi senza limiti con ben 180 giga in rete 5G.