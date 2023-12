Euronics è pronta ancora una volta a battere le migliori realtà del territorio nazionale, con un volantino davvero più unico che raro, al cui interno si trovano incredibili occasioni per spendere poco o niente, ed anche prodotti di altissimo livello.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione le aspettative dei consumatori, con una serie di offerte inedite ed esclusive, pronte per fare la differenza sul territorio nazionale. Dovete ricordare, ad ogni modo, che gli acquisti sono effettuabili senza problemi anche tramite il sito ufficiale, cosicché potrete ricevere gratuitamente la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi.

Euronics, offerte e prezzi gratis

Un Sottocosto davvero pazzesco vi attende oggi da Euronics, arrivano i migliori sconti del momento con una lunga serie di occasioni imperdibili che riducono di molto il livello di spesa del consumatore, anche se nella maggior parte dei casi i modelli di smartphone in offerta sono di fascia media.

Il più performante, e costoso, tra i tanti a disposizione dell’utente finale è sicuramente Realme 11 Pro+ 5G, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 419 euro, per poi scendere verso soluzioni generalmente più economiche, come Realme 11 Pro, Realme C55, Realme C53, Redmi 12 Pro, Redmi 13C, Redmi A2 e altro ancora. Interessanti sono le riduzioni applicate sulle console, come Xbox Series X, disponibile a 399 euro, passando anche per la Nintendo Switch OLED da 329 euro, oppure la PS5 Slim, con incluso Marvel’s Spider-Man 2, da 599 euro. I dettagli della campagna promozionale li trovate a questo link.